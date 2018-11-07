Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan Resort Hotel, WhaleApp LTD tarafından geliştirildi ve yayınlandı.

Kendi otelimizi işleteceğimiz oyunda Candy Crush tarzında şeker patlatma oyunları ile eğlenceli vakitler geçirecek ve otelimizi dekore edeceğiz. Heyecan verici hikayeye sahip olan oyunda yüzlerce zorlu bulmacaları çözerek ilerleyeceğimiz oyunda eğlenceli ve ilgi çekici karakterlerle de tanışma fırsatı elde edeceğiz.

100 binden fazla oyuncu tarafından aktif olarak oynanabilen yapım da zengin içerik ve rengarenk bir oynanış atmosferi yer alıyor. Kolaydan zora doğru ilerleyeceğimiz oyunda benzersiz bulmacalar çözerek otelimizi kuracak ve geliştirmek için çaba sarfedeceğiz.

Son güncellemesini 5 Kasım 2018’de alan yapım Google Play’de henüz incelemelere dahil edilmedi. Boyutunun ve sürümünün de henüz netlik kazanmadığı yapım ücretsiz olarak mobil platform oyuncularına sunuluyor.

İyi oyunlar dileriz.