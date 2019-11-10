Mobil platformda sayısız oyuna imza atan ve oyuncuları tatmin etmeyi başaran ZYMobile en yeni oyunlarından bir tanesi olan Restaurant Revival’ı nihayet yayınladı.

Oynaması ücretsiz olarak Android ve iOS platformunda oyuncuların beğenisine sunulan Restaurant Revival rengarenk yapısı ile şuana kadar oyuncular tarafından olumlu geri bildirimler aldı. Restoranı dekore etmeye çalışacağımız oyunda eskimiş ve çürümeye yüz tutmuş eşyaları değiştirecek, çevre düzenlemesi yapacak ve daha güzel görünümlü bir restoran oluşturmaya çalışacağız.

Restoranın yeniden müşteri çekmesi için eski ihtişamlı günlerine gelmesine yardım edecek, görevleri başaracak ve daha hoş bir restoran yaratmaya çalışacağız.

Tamamen ücretsiz bir yapıya sahip olan oyunda her hafta çeşitli etkinlikler ve daha fazlası da oyunculara sunuluyor olacak.

Şuanda aktif olarak 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Restaurant Revival Google Play üzerinde oyuncular tarafından 4.3 olarak değerlendirildi.