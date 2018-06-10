Rise of Civilizations

Başarılı yapısıyla dikkat çekmeyi başaran Rise of Civilization'da, arasından seçim yapabileceğiniz 8 medeniyet ve 20 Kahraman içeren sorunsuz ve son derece ayrıntılı bir dünya haritasına sahiptir. Farklı medeniyetler seçerek oynayabilir ve aynı zamanda savaşabilir, inşa edebilir, birlik olabilirsiniz.

ünyanın her yerinden, Jül Sezar, Cao Cao, Jeanne d'Arc ve 20'den fazla diğer tarihi lideri çağırın. Kıtalara öncülük etmeleri için kahramanlarınızı kullanın, seferlere çıkın, ortak saldırılara katılın ve ezici kuvvetle düşmanlarınızı yenilgiye uğratın. Her medeniyetin kalbi başkentidir. 8 medeniyetten birini seçtikten sonra şehrinizin gelişimini kontrol edersiniz. Taş çağından feodal çağa kadar şehrinizin ilerlemesini gözlemleyin ve aşama aşama genişlemesini izleyin.

Benzersiz yakınlaştırma yöntemi ve yüksek kaliteli 3 boyutlu grafikler. Dünya haritası ve şehrinizdeki binaların ayrıntılı görünümleri arasında sorunsuz geçiş; bir sonraki hareketinize yönelik strateji oluşturmak için mükemmel. Birimlerinizi sisin içine gönderin ve muazzam, yaşama benzer bir dünyayı keşfedin.



