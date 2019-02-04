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Rise of Dragons 1.0.0 (Android)
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  4. Rise of Dragons - Android için Strateji Oyunu

Rise of Dragons

1.0.0
Android
Rise of Dragons
ÜCRETSİZ
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Rise of Dragons 1 - 1
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Harika deneyim sunan bir strateji oyunu

Rise of Dragons, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir strateji oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz bir strateji oyunu olarak dikkat çeken Rise of Dragons, gerçek zamanlı olarak oynayabileceğiniz bir oyundur. Sonsuz eğlence sunan oyunda kalelerinizi kurup büyüterek diğer oyunculara meydan okuyorsunuz. Boş zamanlarınıız değerlendirmek için tercih edebileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Evcil hayvanlar besleyebileceğiniz ve yeni yerler keşfedebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Gizemli ülkeleri keşfedebileceğiniz oyunda keyifli zaman geçirebiliyorsunuz. Renkli görselleri ve animasyonlarıyla ön plana çıkan oyunda ittifak da kurabiliyorsunuz. Düşmanlarınızla kıyasıya savaşabileceğiniz oyunda destansı savaşlara dahil olabiliyorsunuz. Gelişmiş kontrol mekanizması ve bağımlılık yapıcı etkisiyle Rise of Dragons sizleri bekliyor.

Rise of Dragons oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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