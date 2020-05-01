Rise of Empires: Ice and Fire

Rise of Empires çok oyunculu gerçek zamanlı strateji savaş oyunudur. Doğu İmparatorluğu tarafından işgal edilmiş küçük bir kasaba önderliğinden başlarken efsanevi ve kadim güçlere sahip ejderlerin ortaya çıkmasıyla devam eden bu oyunda kalıntılardan büyük bir krallık kurma şansını elde edebilirsiniz.

İşte bu yolda, kahramanlar çağırıp loncanızı kurup savaşlarda gücünüze güç katarak yolunuza devam edebilirsiniz. Şehir yapılanmasında tamamen özgürsün. Binalarını geliştir, teknolojilerini yükselt, askerlerini eğit ve güçlü kahramanları çağırarak imparatorluğunu güçlendir.

Düşmanına uzak saldırı, onları üzerine çekmek ya da doğrudan onların üslerini basmak seçeneklerine ve özelliklerine sahip binlerce kahramanlar seni bekliyor. Savaşçılar, Okçular ve Süvarilerinle her şeyi elinde tutamazsın. Düşmanını alt etmek için strateji planını oluşturman şart.