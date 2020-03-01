Unic Games’in mobil oyunlarından bir tanesi olan Rise of Mages günümüze Android ve İOS platformlarında oynanmaya devam ediyor.

Mobil strateji oyunları arasında yer alan Rise of Mages gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları karşı karşıya getiriyor. Aksiyon yüklü yapısı ile oyunculara destansı bir RTS savaşı sunan oyun içerisinde insanlar, elfler ve cüceler olmak üzere kurulan çeşitli ittifaklar yer alırken düşmanlar ile orklar ve ölümsüzlerden oluşuyor.

Geniş bir dünya haritası üzerinde kendi üssümüzü kurabileceğimiz oyunda askerler üretecek, onları yükselterek daha güçlü bir hale getirebilecek ve düşmanlar ile savaşacağız. 8 farklı düşmana kadar savaşabileceğimiz oyun içerisinde diğer oyuncular ile ittifaklar da yapabileceğiz.

Yapım 10 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.