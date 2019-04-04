10 milyon global oyuncuyla çatışmak ister misiniz?
Rising of Kingdom-3D, imparatorluk kurma ve yönetme oyunlarından, eski çağ temalı online strateji oyunlarından keyif alan oyuncuların beğeneceğini düşündüğüm yapımlardan biri. Geliştiricisinin tamamen üç boyutlu gerçek zamanlı strateji MMO oyun olarak Android platformunda öne çıkardığı oyunda korkunç canavarlar ve güçlü düşmanlarla kaosa sürüklenen egzotik büyülü toprakları keşfediyorsunuz. Favori kahramanlarınızdan yenilmez ordunuzu kurup korkusuzca savaşıyorsunuz.
İlk olarak Android telefon kullanıcılarına sunulan devasa çok oyunculu çevrimiçi oyun Rising of Kingdom Türkçe adıyla Krallığın Yükselişi’nde düşman krallıklarını fethetmeniz, lordları hapsetmeniz, savaş esirlerini serbest bıramanız isteniyor. Bu savaşta tek başınıza yürümek ya da arkadaşlıklar kurup birlikte korkusuzca savaşa girmek… Size kalmış.
Rising of Kingdom-3D Özellikleri
- Sabit karakter animasyonları yok! Tamamıyla üç boyutlu savaş, üç boyutlu grafikler ve kahramanlar!
- Bu MMO strateji oyununda diğer oyuncularla görüşün, sohbet edin, çarpışın.
- Bir imparatorluk olarak mirasınız adil mi yoksa acımasız mı olacak?
- Güçlü kahramanların krallığınıza liderlik yapmasına izin verin ya da onları eşleştirerek tekrar tekrar oynamak isteyeceğiniz RPG ve SLG stili görevleri tamamlayın.
- Yeni düzenler düşünün ve stratejinizi mükemmelleştirin.
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