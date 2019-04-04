Rising of Kingdom-3D, imparatorluk kurma ve yönetme oyunlarından, eski çağ temalı online strateji oyunlarından keyif alan oyuncuların beğeneceğini düşündüğüm yapımlardan biri. Geliştiricisinin tamamen üç boyutlu gerçek zamanlı strateji MMO oyun olarak Android platformunda öne çıkardığı oyunda korkunç canavarlar ve güçlü düşmanlarla kaosa sürüklenen egzotik büyülü toprakları keşfediyorsunuz. Favori kahramanlarınızdan yenilmez ordunuzu kurup korkusuzca savaşıyorsunuz.

İlk olarak Android telefon kullanıcılarına sunulan devasa çok oyunculu çevrimiçi oyun Rising of Kingdom Türkçe adıyla Krallığın Yükselişi’nde düşman krallıklarını fethetmeniz, lordları hapsetmeniz, savaş esirlerini serbest bıramanız isteniyor. Bu savaşta tek başınıza yürümek ya da arkadaşlıklar kurup birlikte korkusuzca savaşa girmek… Size kalmış.

Rising of Kingdom-3D Özellikleri