Farklı özelliklere ve şekillere sahip onlarca uzay aracı yaparak yeni gezegenler keşfedebileceğiniz Rocket Star, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, kendi fabrikalarınızı kurarak çeşitli uzay araçları yapmak ve evrende farklı bölgelere yolculuk yaparak seviye atlamaktır. Uzay merkezinizde çalışacak takım arkadaşlarınızı dilediğiniz gibi seçebilirsiniz. Fabrikalarınızı geliştirerek daha güçlü uzay gemileri yapabilir ve yeni gezegenler keşfederek puan toplayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde fabrikalarda kullanabileceğiniz onlarca farklı işçi, makine ve teçhizat bulunmaktadır. Ayrıca 3 boyutlu grafikler kullanarak tasarlayabileceğiniz sayısız uzay gemisi yer almaktadır. Uzay araçlarını dilediğiniz gibi inşa edebilir ve uzay boşluğunda süzülerek farklı yaşam alanları bulabilirsiniz. 100 binden fazla oyun tutkunun tarafından tercih edilen ve ücretsiz olarak hizmet veren Rocket Star, simülasyon oyunları arasında yer almaktadır.