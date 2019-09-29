Farklı özelliklere sahip onlarca savaş kahramanını bir araya getirerek güçlü bir ordu kurabileceğiniz ve düşman birliklerini yok ederek ganimetler toplayabileceğiniz Rocket War: Clash in the Fog, strateji oyunları arasında boy gösteren benzersiz bir oyundur.

Kaliteli grafik tasarımı ve aksiyon müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, güçlü askerlerden oluşan yenilmez bir ordu kurmak ve son teknolojiyle tasarlanmış ölümcül savaş aletlerinden yararlanarak düşman birliklerini etkisiz hale getirmektir. Her karakterin kendisine has özel gücü ve silahı bulunmaktadır. Dilediğiniz askerleri seçerek kendi birliklerinizi eğitebilir ve savaşlara hazırlanabilirsiniz. Oyunu online olarak da oynayabilir ve dünyanın farklı bölgelerinde yer alan güçlü rakiplerle mücadele edebilirsiniz.

Oyunda roket atarlar, lazer silahları, uzun menzilli tüfekler ve daha onlarca farklı savaş malzemesi bulunmaktadır. Dilediğiniz askerleri ve silahları kullanarak düşman birliklerinin gücünü azaltmalı ve öldürücüyü darbeyi yaparak savaşları kazanmalısınız.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve sürükleyici özelliği ile bağımlısı olacağınız Rocket War: Clash in the Fog, ücretsiz oyunlar arasında bulunmaktadır.