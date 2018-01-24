Roller Coaster, adrenalin çılgınlığı yaşamak isteyenlerin bindiği lunapark hız treninini karşımıza getiren arcade türünde eğlenceli bir mobil oyun. Görsellerine bakıldığında “Bu nasıl lunapark hız treni oyunu?!” dedirtiyor lakin oynamaya başladığınıza oyuna verilen ismin çok da yanlış olmadığını anlıyorsunuz.

Hız tutkunlarına özel hazırlanmış, refleksleri harekete geçiren süper zor, bağımlılık yapan bir arcade oyun Roller Coaster. Oyunda lunapark hız treninde olduğu gibi hızımız değişmiyor; sürekli hızlı şekilde yuvarlanıyoruz. Yuvarlanan siyah topu durdurma şansımız olmadığından ara dokunuşlarla yönünü değiştiriyoruz. Yolumuza çıkan siyah toplar asla çarpmamamız gereken engeller. Siyahlar dışında dokunduğumuz setler ekstra puan kazandırıyor.