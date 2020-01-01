Farklı numaralardan oluşan zar bloklarından yararlanarak stratejik bir savunma kalesi kurabileceğiniz ve düşmanlarınızı etkisiz hale getirmek için yeni taktikler geliştireceğiniz Royal Dice, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan ve ücretsiz olarak sunulan ilginç bir oyundur.

Basit grafikleri ve anlaşılır menü tasarımı ile zorlanmadan oynayabileceğiniz bu oyunda amaç, zarlardan yararlanarak stratejik planlar doğrultusunda ilginç bir savunma kulesi oluşturmak ve düşmanlarınızı engellemektir.

15 adet zar bloğundan oluşan savunma platformunda zarları uygun numaralara getirerek stratejik haleler yapabilir ve kulenizi savunarak seviye atlayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde farklı zar bloklarından oluşan karşılıklı iki savunma kulesi ve düşmanlarınızı vurmak için kullanabileceğinizi çeşitli saldırı mekanizmaları yer almaktadır.

Ayrıca savunmada kullanabileceğiniz onlarca farklı taktik ve plan bulunmaktadır. Mobil platformda strateji oyunları kategorisinde bulunan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Royal Dice ile sizde nefes kesen strateji savaşları yaparak eğlenceye doyabilirsiniz.