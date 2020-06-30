Nostaljik yapısı ile mobil oyuncuları alışılmış bir atmosfere götüren Rusted Warfare stratejik savaşlara ev sahipliği yapacak.

Gerçek zamanlı olarak oynanabilen yapımlar arasında yer alan Rusted Warfare iki farklı sürüm ile lansmana çıktı. Ücretsiz sürümü demo olarak oyunculara sunulurken yapımın tam sürümü ise makul bir ücret karşılığında hem Play Store hem de App Store üzerinde satışlarına devam ediyor.

Retro içerikleri ile oyuncuları klasik bir dünyada savaştıracak olan yapım da kaleler, gemiler, askerler ve daha fazlası oyunculara sunulan içerikler arasında yer alıyor.

40’dan fazla benzersiz kara, hava ve deniz birimleri eşliğinde savaşacak olan oyuncular bu savaşlar sonrasında seviyelerini artırarak daha güçlü rakipler ile karşı karşıya gelmeye çalışacaklar.