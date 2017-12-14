Samsung Email, Samsung’un kendi telefonlarıyla uyumlu e-posta uygulaması. Android telefona tanımlı Gmail hesaplarını otomatik olarak gören, POP3 ve IMAP desteği de sunan mail uygulaması, iş kullanıcıları için Exchange ActiveSync entegrasyonu sunuyor, S/MIME şifreleme metoduyla verileri koruyor ve kullanımı kolay özellikler sunuyor.

Samsung’un Android sürüm güncellemesinden ayrı olarak sürekli güncellemeler sunarak yeni özellikler kazandırmak amacıyla ayrı olarak indirmeye açtığı mail uygulaması Samsung Email, Android telefon kullanıcılarının vazgeçilmezleri arasında. Milyonlarca indirmeye ulaşan mail uygulamasını popüler yapan; birden fazla türde mail hesabına destek vermesi, kolay kontrol edilebilir modern arayüzü, güvenli oluşu, senkronizasyonda sorun çıkarmaması, SPAM yönetimi ve daha saymakla bitmeyecek özellikleri.

İş ve kişisel mail hesabınızı kolayca kontrol etmenize, maillerinize hızlıca ulaşmanızı sağlayan açık temalı arayüzüyle kendisine çeken Samsung Email uygulamasının özelliklerini listelemem gerekirse: