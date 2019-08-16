Samsung Gallery uygulaması ile video ve fotoğraflarınızı kolayca görüntüleyebilirsiniz.
Samsung Gallery uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan video ve fotoğraflarınızı kolayca görüntüleyebilir ve organize edebilirsiniz.
Samsung’un geliştirdiği ve kendi cihazlarında ön yüklü olarak gelen Samsung Gallery uygulaması, fotoğraf ve video arşivinizi kolayca yönetebilmenizi sağlıyor. Fotoğrafları ister albüm şeklinde isterseniz de tümü bir arada olacak şekilde görüntüleyebileceğiniz uygulamada, tarih ve konum etiketleriyle organize edebiliyorsunuz.
Fotoğraf ve videolarınızı türüne göre albümlere ayırıp daha düzenli hale getirmenizde de büyük kolaylık sağlayan Samsung Gallery uygulamasında, hikayeler bölümünü ziyaret ederek fotoğraf ve videolarınızdan oluşturulan kolajları inceleyebilirsiniz. Fotoğraflarınızı resim düzenleme araçlarıyla düzenlemenize de olanak tanıyan Samsung Gallery uygulamasında, dilediğiniz fotoğrafları tek dokunuşla paylaşabilir ve favorilerinize ekleyerek daha sonra kolayca ulaşabilirsiniz.