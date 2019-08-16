Samsung Gallery uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan video ve fotoğraflarınızı kolayca görüntüleyebilir ve organize edebilirsiniz.

Samsung’un geliştirdiği ve kendi cihazlarında ön yüklü olarak gelen Samsung Gallery uygulaması, fotoğraf ve video arşivinizi kolayca yönetebilmenizi sağlıyor. Fotoğrafları ister albüm şeklinde isterseniz de tümü bir arada olacak şekilde görüntüleyebileceğiniz uygulamada, tarih ve konum etiketleriyle organize edebiliyorsunuz.