Samsung Print Service Plugin uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızı kullanarak kablosuz baskı alabilirsiniz.

Mopria teknolojisine sahip yazıcılardan kablosuz olarak baskı alma özelliği sunan Samsung Print Service Plugin uygulaması, cihazlarınızda bulunan fotoğraf, doküman ve diğer belgelerin dışında web sayfalarını da yazdırma imkanını sizlere sunuyor. Renk, kopya, kağıt ve çift taraflı baskı gibi gelişmiş yazdırma seçeneklerini de ayarlayabileceğiniz uygulama Android 4.4 ve üzeri sürümlerde sorunsuz çalışabiliyor.

Not: Herhangi bir fotoğraf, belge ya da web sayfasını yazdırmak için Paylaş seçeneğinde yer alan menüyü kullanmanız gerekiyor. Bu sebeple uygulamayı yüklerken gerekli izinleri kabul ettiğinizden emin olmalısınız.

Desteklenen yazıcı markaları; Brother, Canon, Dell, Epson, Fuji Xerox, HP, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark, Pantum, Ricoh, Sharp, Toshiba ve Xerox. Desteklenen Samsung modelleri için indirme sayfasını inceleyebilirsiniz.