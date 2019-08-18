Sand Balls

Parmağınızı hareket ettirerek kontrol ettiğiniz toplar için bir yol açın. Engellerin önünü kesin veya topların çarpmasını engelleyin. Mümkün olduğu kadar fazla puan için o kadar top aktarmalısınız.

Birbirinden farklı haritalarda ve yol güzergahlarında tek amacınız topları kamyonete doldurabilmek. Bu amaçla ne kadar top götürebilirseniz yıldız seviyeniz artar ve becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Kendine göre çözüm taktikleri geliştirin, deliklerden topları geçirin ve bölümleri atlayın.

Sürekli yenilenen toplar sayesinde eğlencesi hiç azalmayan bu oyunda farklı engellere veya bariyerlere takılacaksınız. Sürekli önünüzü kesmek isteyen bu aşamaları atlayıp topları biriktirmeye çalışın.