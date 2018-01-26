SanDisk Wireless Flash Drive uygulaması kablosuz özelliğe sahip SanDisk marka belleklerinize Android cihazlarınızdan erişebilmenizi sağlıyor.

SanDisk’in kablosuz özelliğe sahip USB bellekleri, dosya yükleme ve indirme işlemlerini daha kolay hale getiriyor. Wi-Fi üzerinden ulaşabileceğiniz bu belleklere, akıllı telefonlardan da ulaşmanızı sağlayan SanDisk Wireless Flash Drive uygulamasında dosyalarınız üzerinde tam kontrol sağlayabiliyorsunuz. Dosyaları telefonunuza indirme, belleğe dosya yükleme işlemlerini hızlı bir şekilde yapabileceğiniz uygulamada fotoğraf, video, ses ve belgeleri görüntüleyebilmeniz de mümkün.

İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan kullanabileceğiniz uygulamada dosyalarınızı liste veya ızgara görünümleriyle sıralayabiliyorsunuz. USB belleklerinize telefonlarınız üzerinden erişebilmenize olanak sağlayan SanDisk Wireless Flash Drive uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri