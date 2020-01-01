Kafeste tutsak edilen yavru köpekleri kurtarmak için zorlu parkurlarda yarışarak macera dolu bir serüvene atılacağınız ve türlü engelleri aşarak

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Save the Puppies, çeşitli engellerle ve tuzaklarla donatılmış zorlu parkurlarda yarışarak yavru köpekleri kurtarmak için mücadele edeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Düşündürücü bulmacaları ve sürükleyici bölümleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, birbirinden sevimli köpekleri yönlendirerek kafeslerde tutsak edilen minik köpekleri kurtarmak için mücadele etmek ve zorlu parkurlarda ilerleyerek kafeslerin anahtarlarını aramaktır.

Parkurlarda sosisler ve köpek mamaları yer almaktadır. Bu besinleri tüketerek köpeğinizi uzatabilir ve labirentlerin arasından geçerek yavru köpeklerin bulunduğu bölgeye doğru yol alabilirsiniz. Yavruları kafesten çıkartmak için engelleri aşarak parkurda sonuna kadar gitmeli ve puan toplayarak anahtarların yerlerini tespit etmemelisiniz.

Birbirinden zorlu 150 farklı parkurda yarışarak yavru köpekler için savaşacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan Save the Puppies, bağımlısı olacağınız sürükleyici bir bulmaca oyunu olarak öne çıkıyor.