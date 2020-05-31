Alda Games’in sevilen oyunu olan Save the snail, ilk versiyonunun ardından ikinci versiyonu ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.

2015 yılında yayınlanan ikinci oyun Save the snail 2 ilk sürümden sonra adeta bir patlama yarattı ve milyonlarca oyuncunun kalbinde taht kuran bir seri haline geldi.

Bulmaca oyunu olarak hem Android hem de WindowsPhone üzerinde oynanmaya devam edilen yapım ücretsiz yapısı ile oyuncuların da yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Gerçekçi fizik kurallarının ve onlarca farklı seviyenin yer aldığı yapım içerisinde oyuncular daha önce karşılaşmadıkları bulmacalar ile karşılaşacaklar.

3 farklı dünyanın yer aldığı yapım da oyuncular sezgisel kontrollerden de faydalanabilecekler. Eğlenceli grafiklere de ev sahipliği yapan başarılı oyun Play Store üzerinde 4.3 gibi bir inceleme puanına sahip.