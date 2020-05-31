Alda Games’in sevilen bulmaca oyunlarından bir tanesi olan Save the Snail mobil platformda ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.

Renkli ve birbirinden farklı zorluklara sahip olan binlerce bulmacanın yer aldığı yapım içerisinde oyuncular ilerlemeye dayalı bir oynanış eşliğinde bulmacaları çözmeye çalışacak, oyun içerisinde ilerlerken farklı sürprizler ile de karşılaşma fırsatı elde edecekler.

Klasik bulmaca oyunlarının tersine oyunculara hem eğlenceli hem de düşündürme odaklı bulmacalar sunan başarılı yapım günümüzde Android ve Windows işletim sistemine sahip olan telefon ve tabletlerde oynanmaya devam ediliyor.

Oyun içerisinde salyangozları ile ilerlemeye çalışacak olan oyuncular, çeşitli zorluklara sahip olan bulmacaları da çözüme kavuşturmaya çalışacaklar.

24 farklı seviye eşliğinde oyuncular eğlenceli vakit geçirecekler. Kolay kontrollerin de yer aldığı yapım da güzel çizilmiş grafikler de yer alıyor.