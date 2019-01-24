School Alone, sesi takip ederek ilerleyebildiğiniz; dolayısıyla kulaklığınızı takıp oynamanız gereken bir korku kaçış oyunu. Karanlık temalı ilerlemeli oyunları seviyorsanız, tavsiye ederim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve internet bağlantısı gerektirmiyor.

Grafik seviyesi düşük, atmosferi iyi, oynanışı mükemmel bir kaçış oyunu karşımızda. Diğer klasik korku kaçış oyunlarından farklı olarak ortam son derece karanlık. Sesin geldiği yöne doğru gidiyor, ipuçlarını bularak ilerliyorsunuz. Çıkış noktasına ulaşmak hiç kolay değil. Çözmeniz gereken onlarca bulmaca var. Bu arada oyunun kontrol sistemi çok basit tasarlanmış. Joystik ile karakteri yönlendirmek dışında bir şey yapmıyorsunuz.

School Alone Özellikleri: