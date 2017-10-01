Screen Lock Pro uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızı ekrana yerleştireceğiniz kısayol ile kolayca kilitleyebilirsiniz.

Akıllı telefonlarımızda bulunan güç tuşuna basarak ekran kilitleme bazen zor olabiliyor. Bu durumu daha işlevsel hale getirmeyi amaçlayan Screen Lock Pro uygulaması, ekrana veya bildirim çubuğuna ekleyeceğiniz bir kısayol ile kolayca ekranı kilitlemenizi sağlıyor. Ekrana ekleyeceğiniz kısayol için birçok kişiselleştirme seçeneği sunan uygulamada, kısayolun simgesini kendi zevkinize göre ayarlayabildiğiniz gibi kilitleme esnasında ses ve titreşim, animasyonlu kilitleme gibi özellikler de sunuluyor.

Kilit kısayolunu bildirim çubuğuna da ekleyebileceğiniz Screen Lock Pro uygulamasında kilit simgesinin boyutunu, şeffaflığını ve hareketliliğini de kendinize göre ayarlayabilmeniz mümkün.

Uygulama özellikleri: