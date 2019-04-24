Sea Fortress - Epic War of Fleets (Filo Çatışması), Android platformuna özel çıkış yapan online deniz savaş oyunu. Uçak gemileri, denizaltılar, savaş gemileri, destroyerlardan kendi filonuzu oluşturun ve denizlere hükmedin.

Grafikleriyle etkileyici bir deniz savaş oyunu bizlerle. IGG’nin geliştirdiği gerçek zamanlı strateji MMO oyun Sea Fortress’da dünyanın dört bir yanından oyuncularla savaşıyor, düşman filolarını batırmaya çalışıyorsunuz. Açık denizde online PvP savaşlarda ister tek başınıza isterseniz de topladığınız müttefikler, ittifaklarınızla birlikte bulunun. Bölgenizi genişletmek, denizlerin hakimi olmak için mücadele edin. Online mod dışında tek oyunculu modu da denemenizi isterim. Bu arada oyun sadece düşman gemileri batırmak üzerine kurulu değil. Denizleri keşfe çıkarak eski dünyadan kalan kalıntıları buluyor, teknoloji geliştirerek siber saldırıları durdurmaya çalışıyorsunuz.

Sea Fortress Özellikleri