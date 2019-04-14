Mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan ve yüz binden fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan Seascapes: Trito's Adventure, eğlenceli eşleştirmeler yaparak deniz altı dünyasını keşfedebileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici animasyonları ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, farklı şekillerden ve renklerden oluşan blok yığınlarını uygun bir şekilde bir araya getirmek ve deniz altı yolculuğu yapmaktır. En az 3 aynı şekle ve renge sahip bloğu birleştirerek blokları eritebilir ve puan toplayarak deniz altında farklı bölgeler keşfedebilirsiniz. Bu sayede ilginç deniz canlılarıyla karşılaşabilir ve görevleri tamamlayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Sıra dışı tasarımı ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Eşleştirme blokları salyangoz, denizyıldızı, yosun gibi şekillerden oluşmaktadır. Eşleştirmeleri başarılı bir şekilde tamamlayarak yengeç, denizatı, fener balığı ve daha onlarca farklı deniz canlısına sahip olabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile oyunculara farklı platformlarda hizmet veren Seascapes: Trito's Adventure, eğlenceli bir eşleştirme oyunu olarak öne çıkıyor.