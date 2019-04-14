Mobil oyunlar arasında bulmaca kategorisinde yer alan ve bir milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Season Match Puzzle Adventure, eşleştirmeler yaparak büyüleyici yerler keşfedebileceğiniz ve farklı karakterlerle karşılaşabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda amaç, farklı şekle ve renge sahip blokları uygun şekillerde birleştirmek ve puan toplamaktır. Aynı şekle sahip en az 3 bloğu yan yana veya alt alta getirerek eşleştirmeleri tamamlamalı ve farklı mekanlar keşfetmelisiniz. Eşleştirmelerden toplayacağınız puanları kullanarak kurumuş çeşmeleri yeniden faaliyete geçirebilir ve olağanüstü çiçek bahçeleri oluşturabilirsiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve yeni bölümlere ulaşabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve sıra dışı tasarımı ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı karakter ve büyüleyici birçok mekan yer almaktadır. Ayrıca yüzlerce eşleştirme bölümü ve çeşitli ödüller bulunmaktadır. Blokları eşleştirerek ödüllere sahip olabilir sonraki bölümlere geçebilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlarda oyunculara sunulan ve ücretsiz olarak hizmet veren Season Match Puzzle Adventure, kaliteli bir eşleştirme oyunudur.