Secure VPN, Android telefon kullanıcılarına ücretsiz VPN proxy hizmeti veren ultra hızlı bir uygulama. Herhangi bir ayarlama gerektirmez, tek dokunuşla VPN bağlantısını aktif eder ve internete güvenli bir şekilde ve anonim olarak erişirsiniz. Yalnızca Google Play’de 10 milyon indirmeyi geçen ücretsiz VPN uygulaması Secure VPN, telefonda da az yer kaplar.

İnternetin güvenli ve güvenlik söz konusu olduğunda Secure VPN önemli bir araç haline gelir. Bağlantınızı şifreleyereek üçüncü partilerin çevrimiçi (online) etkinliğinizi izleyememesini sağlayarak sıradan bir proxy’e göre daha fazla güvenlik sunar.

Amerika, Avrupa ve Asya’yı içine alan global bir VPN ağı ile hizmet veren Secure VPN, ücretsiz bağlanabileceğiniz birçok sunucuya sahiptir, bayrağa dokunmanız VPN sunucusunu değiştirmeniz için yeterli olur. Peki, neden Secure VPN’i seçmelisiniz?

Secure VPN İndir Android

Çok sayıda sunucu, yüksek hızlı bant genişliği

VPN kullanan uygulamaları seçersiniz. (Android 5.0 ve üzeri sürüm gerektirir.)

WiFi, Hücresel bağlantı (LTE, 4.5G, 4G, 3G…) ve tüm veri taşıyıcılarla çalışır.

Kesin kayıt tutmama politikası

Akıllı sunucu seçimi

Harika tasarlanmış kullanıcı arayüzü, çok az reklam

Kullanım ve süre sınırı yok!

Kayıt ve ayarlama gerektirmez!

Ek izin istemez!

En hızlı güvenli sanal özel ağlar arasında olan Secure VPN, sorunsuzca çalışır ancak VPN bağlantı sağlayamazsanız bayrak simgesine dokunup yenile diyerek en hızlı ve stabil sunucuyu kolayca bulup bağlantıyı sağlayabilirsiniz.