Selfissimo!, Google’ın selfie çekimini eğlenceli hale getiren uygulaması. Android telefonunuzun kamerasıyla sıklıkla selfie çekip sosyal ağlarda paylaşmayı seviyorsanız selfie çekimini pozunuza göre otomatik olarak yapan bu uygulamaya bayılacaksınız.

Selfie çekiminde güzel çıkmak için en iyi pozu yakalamanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Telefonun kamera uygulamasını açtığımızda “Bu açıdan mı güzel görünürüm yoksa şöyle mi çeksem güzel çıkarım?” gibi soruları sormaya başlarız istemsizce. Google’ın selfie çekme uygulaması Selfissimo!, bu soruna çözüm getiriyor. Uygulama, her poz verişinizde çekimi sizin yerinize yapıyor. Durduğunuz anda fotoğrafınız çekiliyor. Poz vermeyi bıraktığınızda tüm çekilen selfie’lerinize bakıyor, arasından en iyisi belirleyip paylaşıyorsunuz.