Sengoku Samurai oyunuyla Uzak doğunun önemli savaşlarına tanıklık edebilir, bu savaşlarda komutan olarak bulunabilirsiniz.

Gerçek zamanlı rakiplerinizle savaşabileceğiniz bir oyun olan Sengoku Samurai, Osaka Kuşatması’nın 4. Yıldönümünü ele alan bir yapım. Bu sebepten dolayı da Uzak doğunun önemli bir konusuna değinen Sengoku Samurai’n temelinde stratejiye dayalı bir savaş yatıyor.

Osaka Kuşatmasının birebir hikayesini uyarlayan yapım, pek çok ünlü dublörün sesini barındırıyor. 3D grafikler ve efektler gerçekten başarılı. Japon binalarını tasarımsal anlamda aktarmayı başaran Sengoku, farklı türde taktilere de sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca oyundaki amacınız ise, en iyi ödülleri kazanıp zirveye yerleşebilmek. Tabiki bunu yapmak için düşmanlarınıza alt etmeli ve savaşlarda doğru stratejiyi uygulamalısınız.

100 bin askere kadar büyük savaşlara tanıklık edeceğiniz Sengoku’da Japon tarihine geçmeyi başarabilecek misiniz? Düşmanlarınızı PvP savaşlarda yenebilecek misiniz? Eğer cevabınız “evet” ise, indirmeniz öneriyorum.

