Senin Bankan uygulaması, Android işletim sistemli cihazlarınızda bankacılık işlemlerini kolay ve ücretsiz bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlıyor.

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın geliştirdiği dijital bankacılık sistemi olan Senin Bankan, ihtiyaç duyduğunuz bankacılık işlemlerini dilediğiniz her yerden kolayca gerçekleştirmenizi sağlıyor. Şubeye gitmeden başvuru yapabileceğiniz uygulamada, kartınız da adresinize kadar getiriliyor. Hesap hareketlerinizi inceleyebileceğiniz Senin Bankan uygulamasında fatura ödeme, para transferi ve diğer ödeme işlemlerini de gerçekleştirebilirsiniz.

Güvenlik adımlarını geçtikten sonra PIN kodu belirleyerek hızlı giriş yapabileceğiniz Senin Bankan uygulamasında QR kod ile para çekebilme imkanı da sunuluyor. Size en yakın Kuveyt Türk şube ve ATM’lerini görüntüleyebileceğiniz Senin Bankan uygulamasında altın ve döviz piyasalarını da takip edebilirsiniz.

Uygulama özellikleri