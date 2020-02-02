Web sitelerinizin SEO uygunluğunu SEO Check uygulaması üzerinden kontrol edebilirsiniz.
SEO Check uygulaması ile Android cihazlarınızdan web sitelerinizi SEO yönünden analiz edebilirsiniz.
Web sitenizin arama motorlarında üst sıralarda görünmesi için uymanız gereken çeşitli kriterler bulunuyor. SEO adı altında toplanan bu kriterler oldukça kapsamlı olduğundan, bunların her birine özen göstermek gerçekten önemli. Sahip olduğunuz web sitesinin SEO analizini yaparak, düzeltmeniz gereken kriterleri görmek istiyorsanız SEO Check uygulamasını kullanabilirsini.
Meta açıklama uzunluğu, sayfa başlığının analizi, URL analizi, tekrarlanan metinlerin analizi, satır içi CSS bilgileri, reklam yerleşimi, anahtar kelimeler, harici linkler, H1 etiketinin kullanımı, CSS ve JavaScript dosyalarının miktarını kontrol etme gibi birtakım kontroller yapan ve 100 üzerinden puanlama yapan SEO Check uygulamasında, düzeltilmesi gereken noktalar da vurgulanarak gösteriliyor. Eğer sizin de bu tarz bir analiz aracına ihtiyacınız varsa, SEO Check uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
YORUMLAR