SEO Check uygulaması ile Android cihazlarınızdan web sitelerinizi SEO yönünden analiz edebilirsiniz.

Web sitenizin arama motorlarında üst sıralarda görünmesi için uymanız gereken çeşitli kriterler bulunuyor. SEO adı altında toplanan bu kriterler oldukça kapsamlı olduğundan, bunların her birine özen göstermek gerçekten önemli. Sahip olduğunuz web sitesinin SEO analizini yaparak, düzeltmeniz gereken kriterleri görmek istiyorsanız SEO Check uygulamasını kullanabilirsini.