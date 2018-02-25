Servicely uygulaması, Android cihazlarınızda gereksiz yere çalışarak pilinizi tüketen uygulamaları uyku moduna alabilmenizi sağlıyor.

Akıllı cihazlarımıza yüklediğimiz uygulamalar, biz kullanmıyor olsak bile arka planda çalışarak gereksiz yere pil tüketimine neden olabiliyor. Bunun önüne geçmek için çeşitli uygulamalar da Play Store’da mevcut. Servicely uygulaması da bu konuda işini hakkını vererek yapan pil ömrü uzatma uygulamalarından biri. Gece boyunca açık olan telefonunuzun pilini tüketen uygulamaları uykuya alarak batarya kullanım süresini uzatan Servicely uygulaması, root’lu cihazlarda kullanılabiliyor.

Uygulamalar dışında sürekli çalışan hizmetleri de devre dışı bırakabilme özelliği sunan Servicely uygulamasında, istenmeyen ne kadar işlem ve uygulama varsa birkaç dokunuşla sonlandırılabiliyor. Yapmanız gereken tek şey, çalışan uygulamalar listesinden uyku moduna alacağınız uygulamaları seçmek oluyor. Son olarak hatırlatmakta fayda var, uyku moduna aldığınız uygulamalardan herhangi bir bildirim gelmeyeceğinden dikkatli davranmanızı tavsiye ediyoruz. Örneğin, WhatsApp uygulamasını uykuya aldığınızda önemli olabilecek mesajlar size iletilmeyebilir.