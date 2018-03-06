Sesli Kütüphane uygulaması Android cihazlarınızdan kitapları sesli olarak dinlemenizi sağlıyor.

İstanbul Görme Engelliler Bilgi Merkezi Projesi kapsamında geliştirilen Sesli Kütüphane uygulaması, görme engelli bireylerin de kitap okuyabilmesi için hazırlanan bir kitap dinleme uygulaması olarak öne çıkıyor. Şiir, roman, öykü, deneme ve ders kitapları gibi aklınıza gelebilecek her türden kitaba ulaşabileceğiniz uygulamayı, üyelik işlemlerinizi tamamladıktan sonra kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

Seslendirmesi tamamlanmış kitapların listesine ulaşabileceğiniz Sesli Kütüphane uygulamasında, kitapları kolayca indirebiliyor ve dinlemeye başlayabiliyorsunuz. Kütüphanenize eklediğiniz kitaplara daha sonra ulaşma imkanı da sunan Sesli Kütüphane, kitapların PDF dosyalarını indirmenize de olanak sağlıyor. Görme engelli bireylerin de kitap okumasını sağlayan bu güzel uygulamayı ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri