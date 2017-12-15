Share+ uygulaması Android cihazlarınızdaki dosyalarınızı hızlı ve kolay bir şekilde başka bir cihaza aktarmanızda kolaylık sağlıyor.

Fotoğraf, video, uygulama, belge gibi tüm formatları destekleyen Share+ uygulaması, hiçbir sınırlama olmaksızın dosya aktarım konusunda sizlere yardımcı oluyor. Kablosuz ağ üzerinden kullanabileceğiniz ve üyelik dahi gerektirmeden tamamen ücretsiz bir şekilde dosyalarınızı gönderebileceğiniz Share+ uygulaması yüksek hızlı aktarım imkanı da sunuyor.

Android, ios ve Windows işletim sistemli telefon, tablet ve bilgisayarlarınıza dosyalarınızı aktarabileceğiniz uygulamanın bir diğer başarılı özelliği ise grup paylaşımı . Bir grup oluşturup arkadaşlarınızı davet ettikten sonra, göndermek istediğiniz dosyaları herkese tek seferde gönderebileceğiniz uygulama bu anlamda da sizlere kolaylık sağlıyor. Eğer siz de çeşitli dosyalarınızı başka cihazlara aktarmakta zorluk çekiyorsanız, Share+ uygulamasını indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: