Shoot Bubble - Fruit Splash, internetsiz oynamaya izin vermesi, sürpriz satın alımlar sunmamasıyla diğer kabarcık patlatma oyunlarından ayrılıyor. Meyve formundaki rengarenk kabarcıkları patlatarak ilerlediğiniz mobil bulmaca oyununda zorluk düzeyi kademeli olarak artan binlerce bölüm - seviye sizi bekliyor. Üçlü eşleştirme, patlatma oyunlarından keyif alıyorsanız tavsiye ederim. Tamamen ücretsiz ve sadece 29MB boyutunda!

Android telefon/tabletinizde internete ihtiyaç duymadan, online oyuncularla yarışmadan tek başınıza keyifle oynayacağınız bir kabarcık patlatma oyunu Shoot Bubble - Fruit Splash. Oyunun adından da anlayacağınız üzere meyve kabarcıkları patlatıyorsunuz. Oyun alanını temizlemek için tek yapmanız gereken; fırlatıcı ile hedef alıp çek - bırak yapmak. Başlangıçta bölümleri tamamlamak çok basit. Hatta yetişkinler için yapılmamış olduğunu düşünüyorsunuz lakin ilerledikçe oyun zorlaşıyor. Bölümleri tamamlamak için gerekli yıldızlardan üçünü birden alabilmek için bir bölümü birkaç defa oynamaya başlıyorsunuz.