Shutterstock Contributor uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızda, çektiğiniz fotoğrafları yükleyerek para kazan abilirsiniz.

Stok fotoğraflar, müzikler ve videolar sunan Shutterstock ile çeşitli projelerinizde kullanmak üzere birçok içerik bulabiliyorsunuz. İçerik üreticilerine de yer veren platformda, ürettiğiniz içerikleri akıllı telefonlarınızdan yükleyerek para kazanabilmeniz mümkün hale geliyor. Portföyünüzü oluşturduktan sonra çalışmalarınızı yüklemeye devam ederek satışlarınızı takip edebileceğiniz Shutterstock Contributor uygulamasında, kullanıcılar görsellerinize bakarken bildirim alabiliyorsunuz.

Müşterilerinizin hangi içerikleri satın aldığını da görebileceğiniz Shutterstock Contributor uygulaması, dünyanın neresinde olursanız olun ürettiklerinizden para kazanmayı kolay hale getiriyor. Satışlarınızdan ne kadar kazanacağınıza dair bilgilendirmeleri uygulama üzerinden inceleyebileceğiniz ve içeriklerinizi yükleyerek hemen kazanmaya başlayabileceğiniz Shutterstock Contributor uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.