Sky Ball, top yarışı, top yuvarlama, top fırlatma kısacası top oyunlarını seviyorsanız keyif alarak oynayacağınız bir mobil oyun. Ketchapp’ın basit görselli bağımlılık yapan yeni top oyununda platformlar üzerine yuvarlanıyor, havada süzülüyoruz.

Top yuvarlamaya dayalı beceri oyunları arasında en zorlusu, sinir edici oynanış sunanı diyebilirim. Oyunda puan toplamak için tek yapmanız gereken; platformlar üzerinden zıplamak. Aralıklı koyulan platformların bazısı hızını artırırken, bazısı uzun mesafeye uçmanızı sağlıyor, bazısı da hızınızı kesiyor. Platformdan uçtuğunuz vakit havada yönü ayarlayıp diğer platforma konmanız gerekiyor ancak platformlar arası boşluk oldukça fazla olduğundan ve hızı sabitleyemediğinizden boşluğa düşme riskiniz var.