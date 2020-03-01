Mobil platformun ünlü oyun geliştiricileri arasında yer alan Seven Pirates şu sıralar Sky Kingdoms ile ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor.

Başarılı geliştiricinin en yeni oyunlarından bir tanesi olan Sky Kingdoms mobil strateji oyunları arasında yer alıyor. Günümüzde Android ve iOS olmak üzere farklı platformlar üzerinde ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapım kitlesini de artırmaya devam ediyor.

Yeni fantastik strateji oyunu olarak adınadna söz ettiren yapım da oyuncular gökyüzünde yüzen bir kale inşa ederek oyuna başlayacaklar. Gökyüzünde birbirinden farklı kaleler ve oyuncularda yer alacak. Amacımız bu oyuncuları saf dışı ederek bulundukları kaleleri fethetmek olacak.

Gerçek zamanlı olarak oynanabilecek olan yapımda dünyanın farklı noktalarından oyuncular ile savaşacak, gerçek zamanlı bir strateji deneyimi yaşayacağız.

Sky Kingdoms günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.