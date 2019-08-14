SkyView Lite uygulaması ile Android cihazlarınızdan gökyüzündeki yıldızları, takımyıldızları, gezegenler ve uyduları keşfedebilirsiniz.

Uzay merakı olanların severek kullanacağını düşündüğüm SkyView Lite uygulaması, Artırılmış Gerçeklik teknolojisini kullanarak gökyüzündeki her şeyi keşfedebilmenize olanak tanıyor. Yıldızlar, takımyıldızlar, gezegenler ve uyduları konumuyla birlikte görebileceğiniz SkyView Lite uygulamasında, cihazınızın GPS özelliğini aktif etmeniz gerekiyor. Bu adımdan sonra konumunuzu otomatik olarak tespit eden uygulamada açılan kamerayı gökyüzüne doğru çevirerek tüm gök cisimlerini incelemeye başlayabilirsiniz.

Ekranın ortasında yer alan halkayı yıldızlar, uydular veya gezegenlerin üzerinde bekleterek isimlerini öğrenme özelliği de sunan SkyView Lite uygulaması ile artık gökyüzünde parlayan cisimleri isimleriyle birlikte öğrenebileceksiniz.

Uygulama özellikleri