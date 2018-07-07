Sleep Timer uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızda müzik ve videolarınızı uyku zamanlayıcısı ayarlayarak izleyebilirsiniz.

Akıllı telefonlarınızda müzik dinlemeyi ve video izlemeyi seviyorsanız, hayatınızı kolaylaştıracak bir uygulamadan söz edelim. Uyumadan önce müzik dinleyenlerin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Sleep Timer uygulaması ile Spotify, müzik çalar uygulamaları ve videolarınızı izlerken uyku zamanlayıcısı ayarlayabiliyor ve bataryanızın bitmesini önleyebiliyorsunuz.

Müziklerin sesini azaltarak kapatan Sleep Timer uygulamasında, uyku zamanlayıcı özelliğinin dışında ekranı kapatma, Wi-Fi devre dışı bırakma, Bluetooth’u devre dışı bırakma ve sessiz modu etkinleştirme gibi özellikleri de kullanabiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey, uykuya dalacağınızı düşündüğünüz süreyi belirlemek oluyor. Bu işlemin ardından müzik ve videolarınızı rahat rahat dinleyebilir ve izleyebilirsiniz.

Uygulama özellikleri