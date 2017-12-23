Smart Beyoğlu uygulaması, İstanbul’un gözde semtlerinden Beyoğlu için harika bir rehber özelliğini Android cihazlarınızdan sizlere sunuyor.

Beyoğlu’nda yaşayanların ya da bu bölgeyi keşfetmek isteyenlerin kullanabileceği Smart Beyoğlu uygulamasında, güncel haberleri de takip edebilmeniz mümkün. Beyoğlu’nda gerçekleşecek etkinlikleri ve tarihlerini, eczaneleri ve tüm mekanları da inceleyebileceğiniz uygulama gerçekten iyi hazırlanmış bir proje diyebilirim.

Birçok tarihi mekanı içinde bulunduran, İstanbul’un göz bebeği Taksim ve İstiklal Caddesi’ne ev sahipliği yapan Beyoğlu semtine dair merak ettiğiniz her şeyi sizlere sunan Smart Beyoğlu, hem gezmek isteyenlerin hem de orada yaşayanların severek kullanacağını düşündüğüm ücretsiz bir uygulama.

Uygulama özellikleri