SMS Organizer uygulaması sayesinde Android cihazlarınızdaki SMS’leri kolay bir şekilde yönetebilmeniz mümkün.

Microsoft tarafından geliştirilen SMS Organizer uygulaması, telefonunuza gelen çeşitli SMS’leri daha kolay bir şekilde organize edebilmenizi sağlıyor. Banka promosyonları, reklam mesajları ve buna benzer gereksiz mesajları filtreleyerek sizin için önemli olabilecek mesajları gösteren uygulamada SMS’leri kişisel, ödeme, promosyon ve engellenmiş gibi başlıklar altında gruplandırabilmeniz de mümkün.

Gelen mesajları sağa ve sola kaydırarak arşivleme, okundu olarak işaretleme gibi pratik çözümler de sunan SMS Organizer uygulamasında spam mesaj gönderenleri engelleyebiliyorsunuz. Seyahat ve sinema biletleriniz için hatırlatma bildirimleri gönderen uygulamada karanlık ve aydınlık temalar arasında da geçiş yapabiliyorsunuz. Bildirimler, zil sesleri ve yazı tipi boyutu gibi seçenekleri kişiselleştirme imkanı sunan SMS Organizer uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri