SNOW (Android), dünya genelinde 200 milyondan fazla kişinin kullandığı kamera uygulaması. Güzellik ve makyaj odaklı yani kadınlara hitap eden araçlar sunan bir kamera uygulaması. Instagram, Twitter ve diğer sosyal ağlarda fotoğraf paylaşmadan önce düzenleme yapmayı seviyorsanız, klasik filtre ve efektlerden sıkıldıysanız SNOW’u tavsiye ederim. Google Play’de ücretsiz indirilebiliyor, APK indirme linki bulmanız gerekmiyor; doğrudan Android telefonunuza indirip kullanabiliyorsunuz.

SNOW, sosyal ağlarda selfie fotoğraf paylaşmadan mutlaka filtre uygulayan kadınlara yönelik bir Android kamera uygulaması. SNOW’da özel güzellik efektleri oluşturup kaydederek en güzel görünümü elde edebilir, şık AR (Artırılmış Gerçeklik) makyaj özellikleriyle dikkat çekici profil fotoğrafları (resimleri) oluşturabilir, her gün güncellenen çıkartmalarla fotoğraflarınıza anlam katabilir, özel mevsimsel filtrelerle günlük hayatınıza renk katabilirsiniz. Tüm bu düzenlemeleri birkaç dokunuşla yapabilirsiniz.

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