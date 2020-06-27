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Solve It 3: Killer Fans 1.03 (Android)
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  4. Solve It 3: Killer Fans - Android İçin Bulmaca Oyunudur

Solve It 3: Killer Fans

1.03
Android
Solve It 3: Killer Fans
ÜCRETSİZ
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Gizemli cinayetleri çözmeye çalışacağız.

Solve It 3: Killer Fans Ekran Görüntüleri - 1
Solve It 3: Killer Fans Ekran Görüntüleri - 2
Solve It 3: Killer Fans Ekran Görüntüleri - 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Mobil cihazımızda bizleri dedektif yapacak olan Solve It 3: Killer Fans oynaması ücretsiz olarak yayınlandı.

Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan Solve It 3: Killer Fans’da oyuncular birbirinden farklı cinayetleri çözmek için uğraşacağız. Yapım içerisinde faili meçhul cinayetleri çözüme kavuşturabilmek için ipuçlarını biriktirecek ve her detayı hesaplayacağız.

Dedektif Logan adındaki bir karakteri kontrol edeceğimiz yapım içerisinde cinayetleri araştıracak, suçluların izini sürecek, birbirinden farklı kişileri sorgulayacak ve gerçek katilleri yakalamaya çalışacağız.

Yapım içerisinde onlarca farklı bulmacayı da çözüme kavuşturacağımız yapım içerisinde heyecan verici bir hikâye de oyuncuları bekliyor olacak.

İnternet bağlantısına gerek duymadan oynanabilen yapım günümüzde 100 binden fazla oyuncuyu da evinde bulunduruyor.

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