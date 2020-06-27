Mobil cihazımızda bizleri dedektif yapacak olan Solve It 3: Killer Fans oynaması ücretsiz olarak yayınlandı.

Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan Solve It 3: Killer Fans’da oyuncular birbirinden farklı cinayetleri çözmek için uğraşacağız. Yapım içerisinde faili meçhul cinayetleri çözüme kavuşturabilmek için ipuçlarını biriktirecek ve her detayı hesaplayacağız.

Dedektif Logan adındaki bir karakteri kontrol edeceğimiz yapım içerisinde cinayetleri araştıracak, suçluların izini sürecek, birbirinden farklı kişileri sorgulayacak ve gerçek katilleri yakalamaya çalışacağız.

Yapım içerisinde onlarca farklı bulmacayı da çözüme kavuşturacağımız yapım içerisinde heyecan verici bir hikâye de oyuncuları bekliyor olacak.

İnternet bağlantısına gerek duymadan oynanabilen yapım günümüzde 100 binden fazla oyuncuyu da evinde bulunduruyor.