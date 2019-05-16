Sorularla Öğrenelim uygulaması ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim öğrencileri için sınavlara çalışma olanağı sunuyor.
Sorularla Öğrenelim uygulaması, Android cihazlarınızdan açıköğretim sınavlarına hazırlıkta büyük kolaylık sağlıyor.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin yararlanabileceği Sorularla Öğrenelim uygulaması, vize ve finallere hazırlanırken öğrendiklerinizi pekiştirmenizi sağlıyor. Sınav müfredatında yer alan konulara dair açık uçlu sorular da dahil yüzlerce sorunun yer aldığı Sorularla Öğrenelim uygulamasında, yaklaşık olarak 200 bini aşkın soru ve cevap yer alıyor.
Fakülte, program ve dönem seçimini yaptıktan sonra çalışmak istediğiniz derslere ait sorulara ulaşabileceğiniz Sorularla Öğrenelim uygulamasında, ders adı veya anahtar kelime ile arama da yaparak ilgili dersin sorularına ulaşabilirsiniz. Sorulara çevrimdışı erişim imkanı da sunan Sorularla Öğrenelim uygulamasını ücretsiz olarak indirerek vize ve finallere sıkı bir şekilde çalışabilirsiniz.
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