Sorularla Öğrenelim uygulaması, Android cihazlarınızdan açıköğretim sınavlarına hazırlıkta büyük kolaylık sağlıyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin yararlanabileceği Sorularla Öğrenelim uygulaması, vize ve finallere hazırlanırken öğrendiklerinizi pekiştirmenizi sağlıyor. Sınav müfredatında yer alan konulara dair açık uçlu sorular da dahil yüzlerce sorunun yer aldığı Sorularla Öğrenelim uygulamasında, yaklaşık olarak 200 bini aşkın soru ve cevap yer alıyor.