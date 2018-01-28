Soundwave Art uygulamasıyla Android cihazlarınızdan kaydedeceğiniz seslerden oluşturacağınız ses dalgalarını sanat eserlerine dönüştürebilirsiniz.

Artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanan Soundwave Art uygulaması, oldukça zarif hediyeler ve çalışmalar oluşturabileceğiniz bir platform olarak öne çıkıyor. Ses kaydederek ya da videolardan oluşturacağınız ses dalgalarını tablo, poster veya dövme gibi çalışmalara dönüştürebileceğiniz uygulama, dövme yaptırmak isteyen fakat bir türlü karar veremeyenlerin ilgisini çekecektir diye düşünüyorum.

Çocuklarınızın seslerini, eşinizle oluşturacağınız bir kaydı veya aklınıza gelebilecek herhangi bir anıyı ölümsüz eserlere dönüştürebileceğiniz Soundwave Art uygulamasında, en fazla 200 MB boyutundaki 3 dakikalık videoları seçerek ses dalgalarını oluşturabiliyorsunuz. Sonrasında ise 49.99 dolardan başlayan fiyatlarla oluşturduğunuz esere sahip olabilmeniz mümkün. Bir başka güzel özellik de, oluşturduğunuz çalışmaları uygulama üzerinden taratarak anında dinleyebilme olanağı sunması diyebilirim. Eğer siz de anılarınızı ölümsüzleştirmek istiyorsanız, Soundwave Art uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.