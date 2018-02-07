Souptastic! Android oyunu, pişirme becerilerinizi test ediyor. Yemek yemek kadar yapmayı, servis etmeyi seven biriyseniz birbirinden lezzetli çorbalar pişireceğiniz bu oyunu oynarken keyif alacağınıza eminim.

Zaman yönetimi oyunlarını sevenlere tavsiye edeceğim, animasyonlarıyla öne çıkan yemek yapma oyunu Souptastic! Yine dünyaca tanınan şeflerin yerine geçiyorsunuz. Lorraine ve Benedict arasından seçiminizi yaptıktan sonra mutfağa girip hiç soluklanmadan işe başlıyorsunuz. Siparişe göre seçtiğiniz malzemeleri keskin bıçağınızla hızıca doğruyor, malzemeleri karıştırıp çorba haline getiriyor ve servis ediyorsunuz. Gayet kolay gözüküyor ancak çorbaları hazırlarken malzeme seçimini yanlış yaparsanız, çorbayı fazla kaynatırsanız ve müşteriyi fazla bekletirseniz onca emeğiniz boşa gidiyor.