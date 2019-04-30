Çeşitli çöp adam karakterlerini suya atmak için farklı yollar arayabileceğiniz ve eğlenceli bulmacalar yaparak görevleri tamamlayabileceğiniz Sparkman, bir milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan eşsiz bir oyundur.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan ve ilginç konusu ile dikkat çeken bu oyunda asıl amaç, farklı düzeneklerle donatılmış platformlarda yer alan çöp adamları suya atmak için çeşitli mekanizmalar tasarlamak ve bulmacaları tamamlamaktır. Çeşitli malzemeler kullanarak yaratıcı fikirler üretmeli ve kendi tasarladığınız mekanizmalarla çöp adamları suyun içine bırakmalısınız. Bu sayede görevleri başarıyla yerine getirebilir ve farklı bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve eğlenceli bölümleri ile bağımlısı olacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda çöp adamları ve bez bebekleri suya fırlatmak için kullanabileceğiniz yay, çubuk, küp blok ve daha onlarca farklı obje yer almaktadır. Bu malzemeleri kullanarak kendi tasarladığınız düzenekler yardımı ile bulmacaları çözebilir ve keyifli anlar geçirebilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan Sparkman, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz kaliteli bir oyundur.