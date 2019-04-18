SpeedCheck uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızda, internet bağlantınızın hızını ölçebiliyorsunuz.

Wi-Fi ya da hücresel bağlantı yoluyla internete bağlanıyorsanız ve zaman zaman hız problemleri yaşıyorsanız, SpeedCheck uygulaması ile anlık bağlantı hızınızı ölçebiliyorsunuz. İndirme, karşıya yükleme ve ping (gecikme süresi) gibi testler yapabileceğiniz uygulamada, bağlantı testlerini zamanlayabilme niz de mümkün hale geliyor.

Günün belirli zamanlarında internet hızınızın otomatik olarak ölçülmesini sağlayabileceğiniz SpeedCheck uygulaması, IP adresinizi ve servis sağlayıcınızı da görebilmenizi sağlıyor. Daha önceki yaptığınız testleri de tarih ve saat olarak ayrı ayrı görüntüleyebileceğiniz SpeedCheck uygulamasında arayüz temasını da zevkinize göre değiştirebilirsiniz.

Uygulama Özellikleri