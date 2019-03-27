SpellForce - Heroes & Magic (Kahramanlar ve Sihir), gerçek zamanlı strateji ve rol yapma oyunu serisi SpellForce’un mobil platforma uyarlanan sürümü. HandyGames tarafından geliştirilen, ilk olarak Android platformuna çıkış yapan oyun, PC’den farklı olarak gerçek zamanlı değil, sıra tabanlı strateji ve taktikler sunuyor. İndirmesi de oynaması da ücretsiz olan yapım, türünün en iyilerinden.

Fantastik mobil strateji rpg oyun SpellForce - Kahramanlar ve Sihir’de kendi krallığınızı kuruyor, 13 görevli uzun soluklu macera modunda veya rastgele oluşturulmuş haritalarda yapay zeka tarafından kontrol edilen rakiplerinize karşı oynuyorsunuz. Kara Elfler, Orklar ve İnsanlar; seçilebilir üç ırk var ancak hem yanınızda savaşan hem de düşmanınız olabilecek 6 tarafsız ırk (Yaratıklar, Gölgeler, Elfler, Cüceler, Barbarlar, Troller) daha var. Irklar arasından seçiminizi yapıp öncelikli olarak ordunuzla toprakları keşfe çıkıyor, sömürülecek değerli kaynaklardan hazinelere arayışa giriyorsunuz. Tabii ki; topraklarınızı da korumanız gerekiyor. Aralarında örümcekler, gölge kabuslar, barbar savaşçılar, yaratıkların da bulunduğu düşmanlara karşı okçularınız, mancınıklarınız, şövalyeleriniz, kara elf büyücülerinizi kullanıyorsunuz.