Spies in Disguise oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Spies in Disguise filminden esinlenerek güzel bir şekilde oluşturulmuştur. Lance Sterling, Walter Beckett ve Marcy Kappel dahil olmak üzere filmlerdeki en sevdiğiniz karakterleri oynama şansına sahip olabilirsiniz.

Dünyayı dolaşacak, aksiyon dolu görevlerden geçecek ve kötü adamların hain planlarını engelleyeceksiniz. Casus görevlerini tamamlarsan yeni aletlerin koşu araçları, kanat takımları, alev şemsiyeleri) kilidini açmayı başarabilirsin. Yolda karşına çıkan altınları toplayarak en zengin sen olursun ve istediğin her şeyi alabilirsin.

Benzersiz araç modu ve büyüleyici atmosferiyle oyunseverleri kendine bağlayan mükemmel bir oyun. Aksiyonun hiç hız kesmediği Spies in Disguise oyunu sizleri ekrana kilitleyecek. Renkli grafikler sayesinde sonsuz zevk alacaksınız.

Siz de bu heyecan verici oyunun bir parçası olmak istiyorsanız hemen indirin ve oynamaya başlayın. Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.